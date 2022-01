Bernhard Brechbühl kommt : 20-Minuten-Gruppe bekommt einen neuen Geschäftsführer

Anfang August übernimmt mit Bernhard Brechbühl (44) ein neuer Chef das Ruder der 20-Minuten-Gruppe. Der studierte Volkswirtschaftler und Medienmanager kennt 20 Minuten von früher bestens: Er war sieben Jahre lang Mitglied der Chefredaktion.

​Der 44-jährige Bernhard Brechbühl kehrt nach zehn Jahren in das Unternehmen zurück, in dem er seine Laufbahn als Reporter begann und das er während rund zwölf Jahren mitgeprägt hat. Von 2005 bis 2012 war er als Mitglied der Chefredaktion und Blattmacher von 20 Minuten und ab 2008 zusätzlich als Unterhaltungschef tätig. Später gründete er mit Storyfilter ein auf Social Media spezialisiertes Publishing- und Beratungsunternehmen. Im Oktober 2016 wurde er Mitglied der Geschäftsleitung von Energy Schweiz. Für die Radio- und Entertainment-Gruppe hat er das digitale Content-Geschäft aufgebaut und parallel dazu für Ringier die junge Medienmarke Izzy lanciert und während drei Jahren geführt. Aktuell leitet Brechbühl als Chief Digital Officer bei Energy die Bereiche Content, Digital Marketing und Technology.

Bernhard Brechbühl hat an der Universität Zürich Volkswirtschaftslehre studiert und 2003 mit dem Lizentiat abgeschlossen sowie 2011 einen MBA in Medienmanagement an der Steinbeis School of Management and Innovation in Berlin absolviert.