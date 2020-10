20 Minuten ist das beliebteste Medium der Schweiz. Sehen Sie in der Bildstrecke die Top 20 der Media Brands 2020 in der Bevölkerung.

20 Minuten ist beliebt. Das Newsportal ist die stärkste Medienmarke in der Schweiz, wie eine Umfrage von Bodin Consulting ergab. Die Werbeagentur wollte von rund 400 Personen und gut 280 Influencern wissen, wie sehr sie eine Marke mögen und welche Relevanz sie ihr zuschreiben. Die Influencer sollen einen Blick in die Zukunft gewähren, denn was sie mögen, käme mit Verzögerung auch bei den Followern gut an.