Invasion – 20-Minuten-Korrespondentin suchte Schutz im Hotelbunker, als Kiew beschossen wurde

1 / 7 20 Minuten-Chefreporterin Ann Guenter übernachtete im Hotel Ukraine am Maidanplatz in Kiew. Ann Guenter/ 20 Minuten Guenter und andere Auslandkorrespondenten suchten nach der Invasion Schutz im Bunker des Hotels. Ann Guenter/ 20 Minuten Die Hotelmitarbeitenden haben das Hotel verlassen. Die Lobby ist leer. Ann Guenter/ 20 Minuten

Darum gehts In Kiew müssen die Menschen in Bunkern Schutz suchen.

20-Minuten-Reporterin Ann Guenter übernachtete im Bunker ihres Hotels am Maidanplatz.

Sie sagt: «Fehlende Informationen und Ungewissheit gehören zum Krieg genauso wie die konstante Angst.»

20 Minuten-Korrespondentin Ann Guenter auf dem Weg in den Hotelbunker, wo sie übernachtete. Ann Guenter/20min

Angst ist so mächtig. Eine Frau kann kaum atmen, mit gehetztem Blick wirft sie ihren Oberkörper vor und zurück und wiederholt fast manisch die immer gleichen Worte, die ich nicht verstehe. Erst später erfahre ich, dass sie aus dem Libanon stammt. Vielleicht kennt sie den Krieg und die Kriegsangst hat wieder von ihr Besitz ergriffen.



Dabei sind wir inzwischen über 200 km von Kiew entfernt, wähnen uns in relativer Sicherheit, während in den Strassen der ukrainischen Hauptstadt die Kämpfe begonnen haben. Es ist das erste Mal seit drei Tagen, dass ich mich in ein Bett legen und ruhig die Augen schliessen kann. Das aufgeregte Klopfen an der Tür vier Stunden später reisst mich dennoch nicht aus dem tiefen Schlaf. Im Krieg ist die Erschöpfung bleiern, der Schlaf leicht. Das Klopfen bedeutet: ein Angriff ist im Gange.

Der Bunker befindet sich mehrere Stöcke unter der Erde

Über diese Warnzeichen hat man uns in der Nacht unserer Ankunft an der Rezeption informiert. Dass es aber wirklich passieren würde, dachte ich keine Sekunde.



Anders in Kiew, wo die letzten Nächte aus wach liegen, lauschen und aufschrecken aus einem Dösezustand bestanden hatten. Die letzte Nachte in der ukrainischen Hauptstadt verbrachte ich im Luftschutzkeller unseres Hotels. Hier suchte ich mit Auslandkorrespondenten aus aller Welt Schutz vor den russischen Angriffen. Das Personal des Hotels Ukraine am Maidanplatz war nicht mehr da. Management und Mitarbeitende hatten sich ohne Ankündigung aus dem Staub gemacht. Immerhin: Mit Klebestreifen befestigte A4-Blätter an den Wänden wiesen mit Pfeilen den Weg in den Keller des Gebäudes.



Mehrere Stöcke unter der Erde stiess man auf ein Labyrinth aus Gängen, ein muffiger Geruch kroch einem in die Nase, alte Möbel lagerten überall, der Verputz bröckelte von den doch beruhigend massiven Wänden. Mehrere Wasserkanister standen herum, auch Grossverpackungen WC-Papier. Jemand hatte einige fleckige Matratzen herangeschafft, auf einer Bank reihten sich ein Dutzende Säcke mit Essensresten aus der Hotelküche. Ganz vergessen hatte man die Gäste also doch nicht. In einem der Gänge stapelten sich schwarze Müllsäcke, prall gefüllt mit Papieren. Es waren ausgefüllte Anmeldeformulare der Eincheckenden. Im Krieg entfällt das Recht auf Persönlichkeitsschutz.

Taxis fahren keine mehr

Wenige Stunden vor Sonnenuntergang hatte sich unter den vielen Journalisten, die hier logierten, das Gerücht schnell verbreitet: kein Hotel am Maidanplatz sei sicher. Der Platz der Unabhängigkeit werde eines der ersten Ziele von Luftschlägen der vorrückenden russischen Truppen sein. Ein hektisches Abtelefonieren anderer Hotels in der Stadt begann. Viele waren ausgebucht oder nahmen «wegen der Situation» trotz ausreichend Platz keine neuen Gäste mehr auf. Als ich doch noch fündig wurde, war es bereits dunkel. Die ohnehin kaum mehr fahrenden Taxis waren jetzt erst recht nicht mehr zu kriegen. Also bleiben in dem riesigen Gebäude am Maidan, das aus der Luft eine wunderbare Zielscheibe abgab.

«Die Bar hätten sie wenigstens offen lassen können», frotzelten diejenigen, die geblieben waren. Während sich viele auf ihre Zimmer zurückzogen, wollten einige die Nacht in der Lobby verbringen. Die grossen Glasfenster hielten mich davon ab. Ich zog mit Decke und Kissen von meinem Zimmer im fünften Stock runter in den Keller. Die Detonationen, die weit entfernt eingesetzt hatten, waren hier nicht mehr zu vernehmen. Doch sie waren da und sie würden immer näher kommen. Zeit, Kiew zu verlassen.

260 Kilometer in 12 Stunden

Aus der ukrainischen Hauptstadt zu gelangen, ist genau so, wie es die Bilder im TV schon einen Tag zuvor gezeigt haben: alle flüchten gegen Westen. In zwölf Stunden kommen wir gerade mal 260 Kilometer weit.



Wir erreichen Vinnytsia um ein Uhr in der Früh. Um 5.30 ertönt das aufgeregte Klopfen an der Zimmertür, fünf Minuten später finde ich mich mit etwa dreissig Leuten im Restaurant des Hotels wieder. Der Keller sei schon voller Leute, wir sollten uns setzen und ruhig bleiben, sagt die sichtlich gestresste Dame an der Rezeption.



Die Frau aus Libanon beginnt zu wimmern, ein Baby lässt sich auch nicht beruhigen, die Stimmung ist gedrückt. Es sind Sirenen, aber keine Einschläge zu hören. Nach gut einer halben Stunde gibt es Entwarnung: der Sirenenalarm von Vinnytsia war nicht wegen Beschusses losgegangen. Ein Jet, wohl ein russischer, war nahe der Stadt abgestürzt. Weswegen, ist zum Zeitpunkt dieser Zeilen unklar. Fehlende Informationen und Ungewissheit gehören zum Krieg genauso wie die konstante Angst.