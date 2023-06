20-Minuten-Leser sind ist politisch ausgeglichen: Das zeigt eine Studie

Sowohl in der Berichterstattung als auch betreffend Leserschaft ist 20 Minuten äusserst ausgewogen.

Die Medien seien in der Schweiz aber generell viel weniger polarisiert als zum Beispiel in den USA, stellt die Studie fest.

Die Lesenden von 20 Minuten sind mehrheitlich in der politischen Mitte zu Hause, ergab eine Studie der Uni Zürich.

Ergebnis: Unsere Leserinnen und Leser kommen aus allen Lagern. 636 der Befragten gaben an, in der politischen Mitte zu Hause zu sein, je rund 150 gaben an, links oder rechts zu sein. «Vor allem die reichweitenstärksten Medien wie SRG, 20 Minuten und 20 Minutes haben ein politisch sehr gemischtes Publikum. Das heisst, Linke, Anhänger der politischen Mitte und Rechte nutzen mehrheitlich dieselben Medien», heisst es im Bericht.