Beste User Experience  – 20 Minuten NOW! gewinnt Media Excellence Award 

20 Minuten NOW!, das Video-Newsformat von 20 Minuten, das speziell auf die mobilen Nutzer*innen ausgerichtet ist, gewinnt bei den jährlich in den USA verliehenen Media Excellence Awards den Preis für die beste User Experience.

Darum gehts Das Video-Newsformat 20 Minuten NOW! wurde mit dem Media Excellence Award ausgezeichnet.

Das Format wird dabei dafür prämiert, eine Innovation geschaffen und den Weg für die Zukunft der Technologie geebnet haben.

20 Minuten NOW! erreicht heute bis zu einer Million Video-Views pro Tag.

Die Media Excellence Awards (MEA), die in diesem Jahr bereits zum 14. Mal in den USA verliehen wurden, haben ihre Gewinner bekannt gegeben. In der Kategorie User Experience wurde das Video-Newsformat 20 Minuten NOW! prämiert. Ausgezeichnet werden Unternehmen aus der mobilen Technologie-, Unterhaltungs- und Multimediabranche, die Innovationen geschaffen und den Weg für die Zukunft der Technologie geebnet haben.



20 Minuten NOW! wurde im November 2020 als Beta-Version gelauncht. Von Beginn weg wurde die Sendung mit dem Fokus auf die Nutzer*innen konzipiert, was sich in der neuartigen und nun auch preisgekrönten User Experience ausdrückt.

Auf Nutzungsgewohnheiten junger Mobile-User ausgelegt

Der eigens für das Format entwickelte Player sowie das Storytelling orientieren sich konsequent an den Nutzungsgewohnheiten der jungen Mobile-User. Die User*innen bekommen jederzeit einen aktuellen Nachrichtenüberblick, den sie entweder schauen, lesen (ohne Ton), nur anhören oder bei dem sie einzelne Beiträge überspringen können - auch die Werbung. Ergänzend eingebettet in die Video-News sind schriftliche Hintergrundinformationen. Die einzelnen Newsbeiträge können kommentiert oder geteilt werden. So entsteht ein nach persönlichem Geschmack und unabhängig von Zeit und Ort konsumierbares Nachrichtenformat.

Seit dem Launch wurde das Format laufend weiterentwickelt und optimiert sowie auch in der Westschweiz lanciert. Im August 2021 wurde ein überarbeiteter Videoplayer mit einer neuen Logik, neuer Struktur, neuem Design und neuer Navigation lanciert und damit die Beta-Phase beendet. 20 Minuten NOW! erreicht in der Zwischenzeit bis zu einer Million Video-Views pro Tag.

«Herzstück sind Videoteams der Redaktion»

Marcel Kohler, Geschäftsführer 20 Minuten: «Ich freue mich sehr, dass wir diesen Award gewinnen konnten. 20 Minuten NOW! wurde in hervorragender interdisziplinärer Zusammenarbeit komplett in Eigenregie konzipiert, designt, programmiert und umgesetzt. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei unserem Chefredaktor Gaudenz Looser, von dem das Konzept für 20 Minuten NOW! stammt, unserem User Experience Designer, Christoph Hirschbühl, Beat Krapf, der als Leiter Videostrategie die nötigen Grundlagen geschaffen hat, Manuel Sutter, der als Product Owner die Entwicklung verantwortet hat, und allen anderen, die bei der Umsetzung von 20 Minuten NOW! mitgewirkt haben. Herzstück der hervorragenden Teamleistung sind natürlich auch unsere Videoteams in der Redaktion, die Tag für Tag für 20 Minuten NOW! attraktive Video-Geschichten liefern. »

Christoph Hirschbühl, UX Designer: «Der wichtigste Erfolgsfaktor der User Experience ist, dass wir bei der Entwicklung von 20 Minuten NOW! unsere User*innen aktiv nach ihren Bedürfnissen gefragt und in die Entwicklung eingebunden haben.»

Neben 20 Minuten wurden auch Unternehmen wie Veritone, Adobe, Amazon und 3 M ausgezeichnet.