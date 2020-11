20 Minuten Now! als Beta – wir wollen euer Feedback

Der eigens für 20 Minute NOW! entwickelte Video-Player ist schweizweit einzigartig. Er funktioniert vorerst in der der 20-Minuten-App. Versionen für Desktop und Mobile Web folgen. Ganz wichtig: Der Player soll noch besser werden. Deshalb haben wir ihn zuerst als Beta-Version veröffentlicht. Das Feedback der User soll massgeblich in die Weiterentwicklung einfliessen. Deshalb brauchen wir deine ganz persönliche Meinung: Was hältst du von 20 Minuten NOW!? Sags uns via Umfragen und gib uns Feedback per Formular unter diesem Link. Wir sind gespannt - und sagen jetzt schon Danke!