Schweizer WG-Serie auf 20 Minuten

Das erwartet dich in der Comedy-Serie «Ämtliplan»

Das Mauerblümchen Jael ist die letzte Kandidatin für das WG-Casting. Während Giulias Temperament auf die Probe gestellt wird, verursachen ihre Mitbewohner Reto und Bojan nur noch mehr Chaos.

Da die Mitglieder der neuen WG-Familie aber überhaupt nicht zueinanderpassen, ist die Eskalation programmiert. So nervt sich etwa Giulia masslos über ihre Mitbewohner. Die frustrierte Lehrerin hasst ihren Job und kann sich über alles und jeden aufregen – besonders über das neue WG-Mitglied Jael. Frauenheld Bojan hat wiederum gegen eine Aufwertung der Frauenquote in der Wohngemeinschaft nichts einzuwenden.

Auch der Möchtegern-Unternehmer und selbst ernannte Influencer Reto freut sich über den WG-Zuwachs. Mit offenen Armen empfängt der Überlebenskünstler, dem jedoch ein Loser-Image anhaftet, Jael in der WG. Und dann wäre da noch Luc: ein Medizinstudent, der so selten zu Hause anzutreffen ist, dass seine Mitbewohner nicht mehr sicher sind, wie er überhaupt aussieht.

Das Leben in einer Wohngemeinschaft bietet viele Vorteile: eine t iefere Miete, gemeinsames Kochen und lustiges Beisammensein. Jedoch bietet es auch Raum für Konflikte: Frauenbesuche in der WG, Gesangsunterricht im Wohnzimmer oder die x-te Diskussion darüber, wer in der Küche und im Bad saubermachen muss. In der Serie kann man Giulia, Bojan, Luc, Jael und Reto dabei zusehen, wie ihr Leben in der WG zunehmend aus den Fugen gerät.