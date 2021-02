Vom Tod Mandelas zu Darth Vaders berühmtesten Worten in «Star Wars»: 20-Minuten-Radio-Moderatorin Andrea und Praktikantin Vania sinnieren über den sogenannten Mandela-Effekt.

1 / 4 Den meisten Menschen ist Nelson Mandela ein Begriff. Nicht jede hat die Geschichte des Südafrikaners richtig abgespeichert. Das Bild zeigt ihn im Jahr 1961, zwei Jahre bevor er als Anti-Apartheit-Aktivist ins Gefängnis kam. Aber was passierte danach? imago images Überraschend viele Menschen glauben sich zu erinnern, dass Mandela in den 1980er-Jahren im Gefängnis starb. Allein die Bildbeweise sprechen ein ganz andere Sprache. Wie kann das sein? imago images/ZUMA Press Erinnerungen falsch abspeichern und dann überzeugt sein, dass es genau so gewesen ist: «Uns allen ist so etwas schon passiert», meint 20 Minuten Radio-Moderatorin Andrea. Marcella Corti

Darum gehts Manchmal sind wir felsenfest von Dingen überzeugt, die so nie passiert oder falsch sind.

Dieses Phänomen ist auch als Mandela-Effekt bekannt.

Du glaubst, du bist nicht betroffen? 20-Minuten-Radio-Moderatorin Andrea und Radiopraktikantin Vania erinnern in der «Morning Show» an drei Beispiele aus der Politik und Popkultur.

«Der Mandela-Effekt hat einfach gesagt mit falschen Erinnerungen zu tun», erklärt Vania in der «Morning Show. «Das Spezielle daran ist, dass sich nicht nur Einzelpersonen, sondern Massen von Menschen an dieselbe Sache falsch erinnern.»

Der Fachbegriff für dieses Phänomen ist Konfabulation und wird in der Psychopathologie für Fälle gebraucht, in denen Menschen wegen falscher Erinnerungen Falschaussagen produzieren, sagt Andrea. «Weil die meisten von uns aber keine Psychopathologen sind, nennen wir Normalsterblichen das Phänomen Mandela-Effekt», so die 20-Minuten-Radio-Moderatorin.

Namensgebend waren offenbar gehäuft auftretende falsche Erinnerungen zu Nelson Mandelas Tod. «Viele Menschen glauben felsenfest daran, sich zu erinnern, dass Mandela etwa 1980 im Gefängnis gestorben ist», so Vania.

Tatsächlich wurde Mandela nach seiner 27-jährigen Gefangenschaft im Jahr 1994 zum ersten schwarzen Präsidenten Südafrikas. Gestorben ist Nelson Mandela am 5. Dezember 2013 an den Folgen einer Lungenentzündung.

«Du glaubst, so etwas kann dir nicht passieren?», fragt Vania. Try this.

Die bekannteste «Star Wars»-Zeile der Welt

Darth Vaders berühmte Worte aus «Star Wars» lauten «Luke, ich bin dein Vater» – eh, oder? «Leider falsch», so Vania. Was Darth Vader seinem Sohn eigentlich sagt: «Nein, ich bin dein Vater». Hier gibts den Beweis:

Der Monopoly-Mann mit Monokel

So oder so ähnlich sind wahrscheinlich die meisten von uns schon um das Brettspiel Monopoly gehockt. imago images

Viele von uns sind noch mit Monopoly aufgewachsen. Den Mann auf Deckel, Brettmitte und Geldscheinen kennen wir, oder? «Neben Zylinder, Frack und Spazierstock trägt die Hauptfigur des Spiels einen wunderschönen Schnurrbart», so Vania. «That’s it.»

That’s it, denn trotzdem schwören Brettspiel-Fans darauf, dass der Herr ein Monokel trägt. «Vielleicht liegt es am Namen des Spiels oder dass man automatisch an einen schick gekleideten Herren mit Monokel denkt», meint Vania.

Zylinder, Frack, Spazierstock, Schnurrbart, aber kein Monokel – sorry! imago images

Was steckt dahinter?

«Wer die Entstehung des Mandela-Effekt zu erklären versucht, stützt sich meist auf Verschwörungstheorien, die sich mit Paralleluniversen beschäftigen», erklärt Vania. «Fakt ist, dass das menschliche Gehirn leicht auszutricksen ist. Wie aber Millionen von Menschen zu so ähnlich falschen Erinnerungen kommen, ist eine andere Frage.» Eine, die bisher nicht schlüssig beantwortet werden konnte.

Andrea erinnert: «Auch ich kenne das. Ich war immer zu 100 Prozen überzeugt, dass der Kasperli am Anfang immer Tri-tra-trallalla singt – aber auch das ist falsch.» Richtig wäre: