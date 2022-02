20 Minuten auf Serbisch – «20 Minuten schlägt eine Brücke zwischen Serbien und der Schweiz»

Der serbische Botschafter Goran Bradić ist überzeugt, dass eine serbische Ausgabe der 20-Minuten-App die Beziehungen zwischen Serbinnen und Serben in der Schweiz und Verwandten im Heimatland stärken wird.

Der serbische Botschafter in der Schweiz, Goran Bradić, begrüsst diesen Schritt und spricht von einer «Brücke zwischen den zwei Ländern».

Die Inhalte der 20-Minuten-App sind ab heute auch in serbischer und kroatischer Sprache erhältlich.

In Serbien ist nur knapp die Hälfte der Menschen gegen Covid geimpft. Gibt es in Serbien eine grosse Impfskepsis?

Zuletzt gab es viel Rummel wegen Novak Djokovic. Jetzt muss er um die Nummer eins auf der Weltrangliste zittern. Was denken Sie darüber?

Serbien ist ein neutraler Staat und gehört keinem Militärbündnis an. Wir pflegen sowohl zu Russland als auch zur Ukraine sehr gute Beziehungen. Ich bin überzeugt, dass der Konflikt durch politische Verhandlungen und diplomatische Mittel beigelegt werden muss.

20 Minuten gibt es jetzt auch auf Serbisch. Was erhoffen Sie sich davon?

Ich bin überzeugt, dass dies die Beziehung zwischen den Menschen in Serbien und ihren Verwandten in der Schweiz weiter stärken wird. Unseren Schätzungen zufolge leben 150’000 Menschen mit serbischen Wurzeln hier. Die serbische Diaspora ist eine starke Brücke zwischen den beiden Ländern, die sehr gute bilaterale Beziehungen haben. Jetzt sind Serbinnen und Serben nicht mehr darauf angewiesen, dass die serbischen Medien News-Artikel übersetzen, wenn sie über das Leben in der Schweiz auf dem Laufenden bleiben wollen.