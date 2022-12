Stimme jetzt ab! : 20 Minuten sucht dein Game des Jahres

Ein weiteres Jahr, ein weiteres Repertoire an virtuellem Gamer-Genuss. Was hat euch über die kalten und warmen Tage am Besten unterhalten? Die 20-Minuten-Community entscheidet, was das beste Game des Jahres 2022 war. Stimme jetzt ab!