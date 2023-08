Wettbewerb: 20 Minuten sucht die beste Stadionwurst der Schweiz!

20 Minuten will ein für alle Mal klären, auf welchem Fussballplatz die Wurst am besten schmeckt.

In der Super League und Challenge League rollt der Ball bereits in der neuen Saison, nun starten auch die Hobby-Kickerinnen und -Kicker allmählich wieder in die Meisterschaft. Wie für die Zuschauenden in den grossen Super-League-Stadien gehört auch auf den regionalen Sportplätzen die richtige Verpflegung zum optimalen Matchgenuss.