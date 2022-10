Kopftuch-Proteste: 20-Minuten-Video im iranischen TV – «das ist selten und aussergewöhnlich»

Der TV-Sender Iran International mit Sitz in London thematisierte in seiner Presseschau die 20-Minuten-Titelseite von letzter Woche zur Geschichte des Kopftuchs. Moderator Omid Habibinia erzählte die Geschichte nach und zitierte unter anderem den Iran-Experten Milad Abedi der Universität Zürich. Bei der iranischen Community kam dies sehr gut an, wie die in der Schweiz lebende iranische Aktivistin Maryam Banihashemi gegenüber 20 Minuten sagt: «Das Video wurde vielfach auf Social Media geteilt und als kreativ sowie innovativ gelobt.» Laut Banihashemi ist es eines der ersten Male, dass ein internationales, unabhängiges Medienhaus auf diese Art über die Geschichte der Iranerinnen berichtet. «Solche Beiträge sind enorm wichtig und zeigen uns, dass die Welt hinter uns steht. Das motiviert uns, weiter zu kämpfen.» Ihr sei es wichtig zu betonen, dass die Proteste im Iran auf mehr abzielen als die Vorschrift, ein Kopftuch tragen zu müssen: «Es geht um die Abschaffung der Geschlechtetrennung. Frauen müssen nicht nur ein Kopftuch tragen, sondern dürfen beispielsweise nicht in der gleichen Mensa essen wie Männer oder im öffentlichen Verkehr nicht im selben Abteil sitzen.» Deshalb brauche es nicht nur Reformen, sondern eine Revolution und die Abschaffung der Islamischen Republik.