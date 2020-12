Same procedure as every year ! Auch in diesem Jahr feiert Miss Sophie ihren 90. Geburtstag, zu dem sie ihre engsten Freunde Sir Toby, Admiral von Schneider, Mr. Pommeroy und Mr. Winterbottom einlädt – die leider schon längst verstorben sind. Im Livestream von SRF 1 kannst du bei «Dinner for One» zuschauen, wie der Butler James mit Alkohol und dem Kopf des Tigerfells hadert.