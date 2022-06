Wegen Klauseln in Mané-Vertrag: «20 Mio, wenn Messi zu Real geht» – Spartak Moskau verspottet die Bayern

Obwohl in der Bundesliga momentan der Ball ruht, bleibt es beim FC Bayern momentan alles andere als ruhig. Fast täglich sorgen Aussagen rund um den abgangswilligen Stürmerstar Robert Lewandowski für Theater an der Säbener Strasse und auch die Frage nach potenziellen Neuzugängen bescheren den Bayern-Bossen ständig neue Schlagzeilen.

Am Donnerstagnachmittag sorgte dann plötzlich Spartak Moskau für Belustigung im Netz, als der russische Club ein offensichtliches Fake-Angebot der Bayern für Spartak-Stürmer Aleksandar Sobolev auf Twitter publizierte. «Wir bieten 1000 Euro für euren Spieler Alexander Sobolev», schreiben die Russen und fügen weitere Witz-Klauseln an: «Zusätzlich bieten wir: Zehn Millionen Euro, wenn Bayern den Eurovision Song Contest gewinnt, 15 Millionen, wenn Manchester United eine Trophäe holt und 20 Millionen, wenn Lionel Messi zu Real Madrid wechselt.»

3 CL-Titel und 1x Weltfussballer für Boni

Der Grund für den scherzhaft gemeinten Tweet von Spartak sind die kolportierten Klauseln, die Bayern im Vertragspoker um Liverpool-Star Sadio Mané verankern will. Gemäss der «Times» soll der Deutsche Rekordmeister in einem zweiten Angebot für den Senegalesen nämlich 28,60 Millionen Franken fixe Ablöse bieten und dazu bis zu weiteren 7,8 Millionen Franken in Aussicht stellen. Diese Bonuszahlungen müsste Bayern den Reds aber nur bezahlen, wenn sie dreimal die Champions League gewinnen und Mané Weltfussballer werden würde.