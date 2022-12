WM 2022 in Katar: 20 Pässe zum Tor – Niederlande glänzt mit Tiki-Taka-Statistik

Messi schiesst Argentinien in Führung.

Argentinien – Australien 2:1

Messi-Premiere: Lionel Messi traf zum ersten Mal für Argentinien in der K.-o.-Phase einer Weltmeisterschaft, nachdem er zuvor achtmal in der Gruppenphase des Wettbewerbs getroffen hatte. Nur Gabriel Batistuta (10) hat mehr WM-Tore für Argentinien erzielt als Messi (9).

Irre Statistik: Lionel Messi absolvierte sein 1.000. Pflichtspiel für Argentinien (169), Barcelona (778) und Paris Saint-Germain (53), er erzielte 789 Tore und lieferte 338 Vorlagen ab. Australien war das 129. Team, gegen das er in seiner Karriere getroffen hat.

Wer kommt in den Halbfinal?

Niederlande – USA 3:1

Starke Quote: Die Niederländer sind seit elf WM-Spielen ungeschlagen (Niederlagen im Penaltyschiessen ausgeschlossen). Die selbe Quote hat auch Trainer Louis Van Gaal. Er hat noch nie ein Spiel an einer WM verloren.