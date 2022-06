Unfall in New York : «20 Passanten versuchen, Taxi von zwei Frauen zu heben»

Am Broadway in New York kam es zu einem schweren Unfall: Ein Taxifahrer rammte einen Velofahrer und erfasste danach auf dem Trottoir eine Gruppe von Fussgängern – sechs Verletzte.

Schwerer Unfall am Broadway in New York: Ein Taxi hat beim Einbiegen in die Hauptstrasse von Manhattan zunächst einen Velofahrer und dann auf dem Trottoir eine Gruppe von Fussgängern erfasst. Insgesamt sechs Menschen seien verletzt und in Krankenhäuser gebracht worden, darunter der Taxifahrer, teilte die Polizei mit. Drei der Betroffenen seien schwer verletzt.

Der Vorfall ereignete sich am Montagmittag im Bezirk Flatiron. Nach dem Zusammenprall mit dem Velofahrer fuhr das Taxi auf einen schmalen Gehweg, wobei zwei Frauen unter dem Auto eingeklemmt wurden, wie der New Yorker Vizepolizeichef John Chell berichtete. Dann sei etwas Bemerkenswertes passiert: «Etwa 15 bis 20 New Yorker versuchten, das Taxi von diesen Frauen zu heben.»

