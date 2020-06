20 Prozent der Schweizer können die Covid-App gar nicht nutzen

Kommentar erfassen

gumal 25.06.2020, 16:19

20 % ist viel, wenn ihr schon was entwickelt sollte es doch für alle möglich sein. Nur die Handy Maschinerie will eben immer verdienen, so das bald jedes Jahr ein neues Handy gekauft werden muss. Die einzigen die profitieren sind immer die Geldgierigen!