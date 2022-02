Lohnungleichheit – 20 Prozent Rabatt nur für Frauen – «bireweich» oder eine «coole Massnahme»?  

Eine Frau hat in der Schweiz einen durchschnittlichen Bruttolohn von 6456 Franken – 1512 Franken weniger als ein Mann. Frauen erhalten rund 19 Prozent weniger Lohn. Fast die Hälfte davon lässt sich nicht erklären. Im Rest der Bildstrecke siehst du, wer wo wie viel verdient (Stand: Februar 2021, Zahlen vom Bundesamt für Statistik).

«Das ist doch bireweich», sagt der SVP-Nationalrat Andreas Glarner zur Motion in Genf.

In Genf könnten Frauen bald weniger für den Theatereintritt bezahlen als Männer. So hat es das Stadtparlament beschlossen.

Der Eintritt in Museen und Schwimmbäder soll für Frauen, die in Genf wohnen, bald 20 Prozent weniger kosten als für Männer.

Das Stadtparlament hat beschlossen, dass Frauen, die in Genf wohnen, 20 Prozent weniger für Schwimmbäder und Museen bezahlen sollen als Männer, die in Genf wohnen. Der tiefere Preis für die Freizeiteinrichtungen der Stadt Genf soll die Lohnungleichheit entschärfen. Die Bewohnerinnen sollen eine Karte erhalten, die den Rabatt beim Einlass garantiert.

«Das ist eine klare Diskriminierung von Männern», enerviert sich Andreas Glarner von der SVP im Gespräch mit der Redaktion. Die Idee sei «bireweich». Er geht davon aus, dass die «üblichen Verdächtigen» nun weitere solche Vorstösse lancieren, etwa die Städte Basel, Zürich und Lausanne. «Es braut sich was zusammen.»

Folgen nun weitere Städte?

Andrea Scheck, die Präsidentin der St. Galler SP, sieht das anders. Sie spricht von einer «coolen Massnahme» und hofft, dass nun weitere Orte nachziehen. In vielen Städten sei ein Frauenrabatt wie in Genf aber wohl nicht mehrheitsfähig. Eine Flut solcher Bestimmungen erwartet sie in der Schweiz darum nicht.