Die Restaurants in der Schweiz sind seit dem 22. Dezember komplett geschlossen.

Die Aussichten bleiben düster: Jeder vierte Betrieb in der Schweiz ist gefährdet.

Der Branchenverband schlägt Alarm: Neben den Schliessungen geben fast die Hälfte aller Mitglieder an, seit Wochen auf den Entscheid für ihr Härtefall-Gesuch zu warten. Wie die Organisationen in ihrem Communiqué weiter schreibt, deckten die A-fonds-perdu-Beiträge bisher weniger als zehn Prozent des Umsatzes. Die Angaben sind Ergebnis einer breit angelegten Mitgliederumfrage, an der rund 3500 Restaurantbesitzer teilgenommen hätten.