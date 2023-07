Berner Oberland: Trieben Gänsegeier Schafe in den Tod?

Die Tiere wurden möglicherweise von Gänsegeiern getrieben und sind infolgedessen in den Tod gestürzt.

Tierbesitzer und Älpler vermuten, dass die Geier die Schafe getrieben haben und diese in den Tod gestürzt sind.

Auffällig: Rund 100 bis 150 Gänsegeier waren in der nahen Umgebung der toten Tiere.

«Über den toten Schafen kreisten 100 bis 150 Gänsegeier, welche sich auch bereits über die toten Tiere herangemacht hatten», heisst es in einer Medienmitteilung der Vereinigung zum Schutz von Wild- und Nutztieren vor Grossraubtieren im Kanton Bern. Schnell sei dem Älpler klar geworden, dass seine Schafe durch die grosse Anzahl der Gänsegeier «getrieben wurden, bis diese in ihrer Panik in den Tod gestürzt sind».