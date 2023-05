Fanrandale in Luzern: Das sagt eine betroffene Beizerin

Am Samstagabend verwüsteten Fussballfans des FC St. Gallen Teile der Stadt Luzern. Eine betroffene Beizbesitzerin erzählt, wie die Verwüstung des Aussenbereiches ihrer Beiz ablief.

Darum gehts Nach dem Fussballmatch FC Luzern gegen den FC St. Gallen verwüsteten Fans des auswärtigen Clubs am Samstagabend Teile der Stadt Luzern bei einem Fanmarsch.

Bei einem Zusammentreffen der beiden Fansektoren beim Bundesplatz eskalierte die Lage komplett, die Kulturbeiz Luzern wurde dabei verwüstet.

Beizbesitzerin Fiona Meyer erzählt 20 Minuten gegenüber, wie sich Angestellte und Gäste während der Ausschreitungen in der Beiz einsperrten.

Fans der Fussballclubs Luzern und St. Gallen trafen kurz vor Mitternacht nach dem Spiel am Samstagabend beim Bundesplatz in Luzern aufeinander und die Lage geriet ausser Kontrolle. Mittendrin: Fiona Meyer. «Sie gingen aufeinander los und die Polizei ging mit Wasserwerfer und Gummigeschoss dazwischen», erzählt die Betreiberin der Meyer Kulturbeiz am Bundesplatz in Luzern.

Der Einsatz der Polizei ging für die Kulturbeiz nach hinten los. «Die Polizei drückte die Fans an die Beizseite. Diese haben unser angekettetes Mobiliar herumgeschmissen», so Meyer. Angestellte und Gäste mussten sich in der Beiz verschanzen.

«Zum Glück hielt unsere Fensterscheibe der Aggression stand»

«Die pure Gewalt war traumatisierend», so die 46-Jährige. «Etwa 20 schwarz gekleidete Fans schmissen sich mit voller Wucht gegen unsere Scheiben, die zum Glück gehalten haben.» Die Randale, die die Beiz wohl 10’000 Franken kosten wird, dauerte knapp eine Viertelstunde. Danach halfen die Gäste, die Verwüstung aufzuräumen.

«Finanzielle Schäden sind lösbar. Was mich besonders wütend macht, ist, dass Unbeteiligte der Angst ausgeliefert waren. Unsere Angestellten und Gäste mussten sich einsperren, sie hatten keinen Fluchtweg.» Eine Angestellte geriet in Panik. «Erst jetzt, drei Tage später, geht es ihr besser», so Meyer.

Bei den Ausschreitungen am Bundesplatz waren Dutzende Polizisten vor Ort, doch diese standen nicht bei der Beiz. «Schon bei den vorherigen Matches gegen Basel und Zürich informierte uns die Polizei nicht, dass es Fanmärsche geben wird. Das enttäuscht mich sehr. Sie haben es in Kauf genommen und uns im Stich gelassen.»

«Wir haben Verständnis, dass die Situation beängstigend war»

Auf Anfrage sagt Urs Wigger, Mediensprecher der Polizei Luzern: «Die Ausschreitungen waren massiv. Einsatzkräfte und Passanten wurden mit Petarden, Handlichtfackeln, Steinen und Flaschen beworfen. Wir haben Verständnis dafür, dass die Situation beängstigend war. Unsere Einsatzkräfte haben das Möglichste gemacht, um die Situation unter Kontrolle zu bringen.»

Das Ziel des Einsatzes war laut Wigger, die beiden Fangruppen zu trennen. «Wegen der aggressiven Stimmung war es für die Einsatzkräfte zu gefährlich, die Absperrungen zwischen den Gruppen aufzugeben und sich aufzuteilen, daher wurden Einsatzmittel eingesetzt, um die Anhänger der St. Galler schnell in Richtung Extrazug zu leiten.» Die Stadt Luzern biete seit einigen Jahren einen Newsletter zu den Fanmärschen an.

Gästesektoren bleiben nun geschlossen

Am Dienstagnachmittag gaben die Behörden bekannt, dass die Kantone, die Swiss Football League, der FC Luzern und der FC St. Gallen Massnahmen ergriffen haben. Dass der Gästesektor zukünftig zubleiben wird, freut Meyer. «Ich bin froh, dass jetzt endlich was passiert und der Verband reagiert hat. Eine Kollektivlösung lehne ich aber ab, da es nur wenige Personen sind, die gewalttätig sind, und nicht alle.» Meyer hofft weiterhin, dass die Politik nun Vorschläge einbringen wird, um das Problem langfristig anzugehen.

