In der Badi: «20 Sekunden reichen, um zu ertrinken» – darum müssen Eltern auf ihre Kinder aufpassen

Badeunfälle kommen regelmässig vor – einige enden tödlich

Laut der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) kommt es jährlich zu rund 12’000 Unfällen beim Baden und Schwimmen – gemäss Hochrechnungen sind etwa 5700 der Unfälle mit Kindern und Jugendlichen bis 16 Jahre. Bei Badeunfällen ertrinken jedes Jahr durchschnittlich drei Kinder im Alter bis neun Jahren, eines davon in einer Badi. Gemäss BFU waren praktisch alle Kinder, egal ob in der Badi, zu Hause oder auch anderswo, zum Zeitpunkt des Ertrinkens ungenügend oder gar nicht beaufsichtigt.

Darum sind Kinder besonders gefährdet

Hinzu komme, dass Kleinkinder, wenn sie unter Wasser geraten, sich nicht aus eigener Kraft retten können. «Bei Kleinkindern ist der Kopf im Verhältnis zum Körper relativ schwer. Im Wasser kann dies dazu führen, dass sie den Kopf nicht mehr anheben können und so mit Mund und Nase im Wasser liegen», erklärt Merki. Oftmals stelle bereits wenige Zentimeter tiefes Wasser eine lebensbedrohliche Gefahr dar: «Grundsätzlich reichen 20 Sekunden, in denen ein Kind mit Mund und Nase unter Wasser ist, um zu ertrinken.»

Zudem ertrinken Kinder meist lautlos, da sie zum einen, wenn Mund und Nase unter Wasser sind, keine Laute mehr von sich geben können, so der SLRG-Sprecher. Auch könne die Orientierung für das Kind in einer solchen Situation schwierig sein: «So kann es die Gefahr, in der es sich befindet, gar nicht realisieren. Es ge­ht ein­fach un­ter und wehrt sich nicht. Es taucht meist nicht wie­der auf, um nach Hil­fe zu ru­fen.»

Das müssen Eltern beachten

Für die Eltern ist deshalb besondere Vorsicht geboten: «Sie müssen ihre Kinder in der Badi stets beaufsichtigen und Kleinkinder nur in Griffnähe ans Wasser lassen», sagt Merki. Das gelte auch für Teiche oder Planschbecken zu Hause. Nur so könne im Bedarfsfall schnell reagiert und Schlimmeres verhindert werden. «Das heisst, während man mit Kindern am, im und auf dem Wasser ist, müssen mögliche Ablenkungen wie Handy, Buch oder Gespräche mit anderen beiseitegelegt und die ganze Aufmerksamkeit dem Kind geschenkt werden.»