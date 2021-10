Erste Zahlen zu Luzerner Hochschulen – 20 Studierende brechen wegen Zertifikat ihr Studium ab

In diesem Semester gilt an den Luzerner Hochschulen eine Zertifikatspflicht.

Die Luzerner Hochschulen haben wie andere Hochschulen eine Zertifikatspflicht eingeführt . Der Luzerner Kantonsrat Bernhard Steiner (SVP) wollte nun in einem Vorstoss wissen, wie viele Studierende ihr Studium wegen der Zertifikatspflicht abgebrochen haben. Steiner schreibt in seinem Vorstoss, dass sich unter den Studierenden breiter Widerstand gegen die Zertifikatspflicht regen würde und eine grosse Frustration herrsche. Deshalb müsse der Regierungsrat Alternativen zur Zertifikatspflicht prüfen, etwa eine Belegungsbeschränkung von Hörsälen auf zwei Drittel der Kapazität.

Studienabbrüche und -unterbrüche

«Bisher gibt es an den drei Luzerner Hochschulen kaum Studienabbrüche», schreibt die Regierung in ihrer Antwort. «Vereinzelt kommt es zu Studienunterbrüchen oder zu zusätzlichen Urlaubssemestern», heisst es weiter. Dennoch haben an der Hochschule Luzern von rund 8’000 Studierenden bis Mitte Oktober «weniger als 20 Studierende» abgebrochen. An der PH Luzern haben sich von mehr als 2’300 Studierenden bislang rund zehn Personen dazu entschieden, «die Fortsetzung des Studiums wegen der Zertifikatspflicht um ein Jahr zu verschieben». Die Hochschulen erheben im Auftrag des Bundesamt für Statistik unter anderem Daten zu Studienabbrüchen.