20 tödliche Unfälle pro Jahr, weil Autofahrer zu schnell unterwegs sind

Hary48 23.07.2020, 10:55

Tempo 30 wird oft missachtet. Ist da evtl. die Frage erlaubt: gibt es zu viele und unnötige Tempo 30 Beschränkungen? Gerade in Bern bestimmen das absolute Autohasser und Tempo 30 gilt in dieser einst so schönen Stadt nur für den motorisierten Verkehr.