Wetter Schweiz: 20 Zentimeter Neuschnee in Arosa

Wer kann, bleibt an diesem Wochenende besser zu Hause: Bereits am Samstag gab es in der Schweiz verbreitet Niederschlag. Im Flachland in Form von Regen, in den Bergen gab es Neuschnee. Die Schneefallgrenze lag am Samstag zwischen 800 und 1300 Meter. Wie MeteoSchweiz am Sonntag schreibt, gab es in den vergangenen 24 Stunden in Arosa fast 20 Zentimeter Neuschnee. In St. Gallen kamen über 32 Liter Wasser pro Quadratmeter zusammen.