Lobbyismus: So beeinflussen Lobbyisten die Politik

Am aktivsten ist die Gesundheits- und Pharma-Lobby, sagt der Grüne Nationalrat Felix Wettstein.

Bis zu zehn Mittagessen gleichzeitig organisieren Lobbyisten, um Politikerinnen und Politiker in ihrem Sinn zu beeinflussen.

Hinter verschlossenen Türen und in den Mailboxen der Politikerinnen und Politiker tummeln sich Lobby-Vertreter diverser Branchen. Allein die schiere Menge an Einflussversuchen sei gigantisch, erzählt Felix Wettstein. Der Nationalrat der Grünen zählt regelmässig die Zahl von Mails und Einladungen.

«Alleine für die letzte Sommersession habe ich 49 sogenannte Sessionsbriefe von Lobbyorganisationen erhalten,» sagt Wettstein. In diesen Briefen bitten Lobbyorganisationen Parlamentsmitglieder, jeweils in einem bestimmten Sinn abzustimmen.

In drei Wochen Session kann man sich durchfüttern – wenn man will

«Es gibt Mittagspausen mit sechs bis zehn Anlässen gleichzeitig», sagt Wettstein. «An diesen Events tritt der berühmte ‹Berner Filz› zutage. Viele dieser Apéros werden von Ratskollegen mitorganisiert, welche in den entsprechenden Verbänden tätig sind.»

Am aktivsten sind nach Wahrnehmung von Wettstein die Lobbyisten aus dem Gesundheits- und Pharma-Bereich, gefolgt von Banken, Versicherungen und Immobilien- und Baulobby. «Immer wieder werden wir auch von staatsnahen Organisationen wie den Konferenzen der Kantonsregierungen oder vom Städteverband kontaktiert.»

«Wer ist so ‹blöd› einen Lobbyisten zu bezahlen?»

Glarner kann nur den Kopf schütteln. Er kritisiert aber nicht nur die Lobbyisten in der Wandelhalle, sondern besonders auch jene, die als gewählte Volksvertreterinnen und Vertreter im National- und Ständerat sitzen: «Ich habe ja einmal in einem Vorstoss gefordert, dass man als Mitglied der Gesundheitskommission kein bezahltes Mandat aus der Gesundheitsbranche haben darf, das wurde ja bekanntlich abgelehnt – was ja auch etwas über die Gesundheitslobby und ihre lukrativen Jobs aussagt.»