Darum gehts In den USA wurde zum ersten Mal ein Nest der asiatischen Riesen-Hornisse aufgespürt.

Rund 200 Tiere wurden gefangen.

Die auch Killer-Hornissen genannten Tiere können den Tod für die Honigbienen bedeuten.

«Wir haben sie», twitter das Landwirtschaftsministerium des US-Bundesstaats Washington am Sonntag. Gemeint waren rund 200 asiatische Riesen-Hornissen, die in einem Wald nahe Blaine aus einem Baum gesaugt wurden. Das Nest war gemäss Medienberichten so gross wie ein Basketball. Die Tiere, die auch den Spitznamen Killer-Hornissen haben, können bis zu fünf Zentimeter lang werden und haben einen bis zu sechs Millimeter langen Stachel.

Dementsprechend waren die Mitarbeiter des Landwirtschaftsministeriums und Wissenschaftler in Schutzanzügen gekleidet, um sich vor allfälligen Stichen zu schützen.

Das Nest – das erste, das überhaupt in den USA gefunden wurde – wurde dank einer mit einem Sender ausgestatteten Riesen-Hornisse gefunden. Der Baum, in dem sich das Nest befand, soll in den nächsten Tagen gefällt werden, um sicher zu gehen, dass keine neugeborenen Riesen-Hornissen überleben, und um herauszufinden, wie viele Königinnen übrig geblieben sind.

Ein Stich der asiatische Riesen-Hornisse kann für den Menschen tödlich sein – aber ist nicht schlimmer als ein Bienen- oder Wespenstich. Für die heimischen und ohnehin schon bedrohten Honigbienen stellt die Killer-Hornisse jedoch die weitaus grössere Gefahr dar. Sie kann ein Honigbienen-Volk mit 30’000 Tieren innert weniger Stunden zerstören – mit verheerenden Folgen für die Landwirtschaft und Imker.