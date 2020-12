Good News : 200 Liebesbriefe vor Recycling gerettet – und eine Familie überglücklich gemacht

Eine junge Französin stösst bei der Arbeit auf einen Karton voller Briefe aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Der Fund bringt einiges ins Rollen und sorgt zuletzt für grosse Freude.

Die rund 200 Liebesbriefe stammen aus den Jahren 1942 bis 1945 und sind an eine Aimée Randonnet in der westfranzösischen Gemeinde Loubillé im Département Deux-Sèvres adressiert.

Cécile arbeitet im Südwesten Frankreichs in einem Büro für Umweltfragen. Anfang Dezember half sie für einige Tage in einem Recyclingcenter in Saint-Jean-d'Angély im Département Charente-Maritime aus. Hier tauchte Anfang Dezember ein Mann mit einem Container voller alter Dokumente auf. «Er erklärte uns, dass er ein Haus gekauft und die Dokumente auf dem Estrich entdeckt habe. Er habe sich die Papiere nicht näher angeschaut und wollte sie lediglich so schnell wie möglich loswerden.»