Primeo Energie plant Windräder

200 Meter hohe Windräder am Eingang zu Basel

1200 Haushalte will Primeo Energie dank zwei Windrädern versorgen, die sie entlang der Autobahn A2 und den Gleisanlagen der SBB in Muttenz aufstellen will. Das teilte der Energiedienstleister am Dienstag mit. Pendelnde werden die rund 200 Meter hohen Kraftwerke am Tor zu Basel gut sehen können.