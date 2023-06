Ryan Reynolds: Hollywood-Stars steigen bei Formel-1-Team ein

Getty Images via AFP

Deadpool-Schauspieler Ryan Reynolds investiert weiter in die Sportwelt.

Hollywood- und Deadpool-Star Ryan Reynolds steigt als Investor in die Formel 1 ein. Der 46 Jahre alte Kanadier übernimmt mit seinem Unternehmen Maximum Effort und weiteren Investoren 24 Prozent der Anteile an Alpine Racing. Zu den Co-Investoren zählt mit Michael B. Jordan ein weiterer Hollywood-Star. Auch Rob McElhenney gehört dazu. Mit McElhenney besitzt Reynolds bereits den walisischen Fussballclubs AFC Wrexham. Der Verein stieg zuletzt in die vierte Liga auf und sorgte für ein britisches Fussballmärchen.