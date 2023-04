Genesis: Polizei zerschlägt illegalen Marktplatz

Operation Cookie Monster: Festnahme im Zusammenhang mit Genesis in Grossbritannien.

Dazu fanden weltweit über 200 Razzien in mehr als 17 Ländern statt.

Genesis: So hiess ein gigantischer Umschlagplatz für Cyberkriminelle.

«Open the door!» – dann hört man den Polizisten mehrmals an eine weisse Tür hämmern. Die Szene spielt sich in Grimsby, Lincolnshire, ab. Dort wurden zwei Männer – 34 und 36 Jahre alt – festgenommen, wie das Video oben zeigt. Es ist nur eine von zahlreichen Razzien, die weltweit und gut koordiniert stattfanden.