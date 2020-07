Engwilen TG

«2000 Hennen zu töten, ist stumpfsinnig»

In Engwilen TG sind 2000 Legehennen dem Tod geweiht. Dies, weil die Eier nicht mehr dem Industriestandard entsprechen. Anstatt sie zu schlachten, möchte Bio-Bauer Andreas Zollikofer die Hühner verschenken.

Aus rein logistischen Gründen sind jedes Jahr Tausende Hühner in der ganzen Schweiz dem Tode geweiht. «Für Grossverteiler geht ab einem gewissen Zeitpunkt die Rechnung nicht mehr auf», sagt Landwirt Andreas Zollikofer aus Engwilen TG, der auf seinem Hof 2000 Bio-Legehennen hält.

Denn die Hühner kommen nach 15 Monaten in die Mauser, eine Zeit, in der ihr Federkleid komplett erneuert wird. Da dies sehr viel Energie verbraucht, werden andere Funktionen wie die Eierproduktion reduziert. Wegen der Grösse und der sinkenden Schalenqualität sind die Eier für Grossverteiler danach nicht mehr interessant. Eine weitere Verwendung lohnt sich daher nicht, die Hühner werden zur Schlachtbank geführt und in Biogas umgewandelt. Die Legebatterie wird durch neue Legehennen ersetzt, und der Kreislauf geht weiter.