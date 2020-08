Waldbrände in den USA

Drei Grossfeuer in der Umgebung von San Francisco konnten bis Dienstagabend (Ortszeit) schrittweise weiter eingedämmt werden, wie die Feuerschutzbehörde Cal Fire mitteilte. Doch vor allem im Norden Kaliforniens seien weiterhin vereinzelt Gewitter mit Blitzeinschlägen möglich, die neue Waldbrände verursachen könnten, hiess es weiter. Sieben Menschen starben seit Ausbruch der ersten Feuer in dem Bundesstaat Mitte August. Neben Kalifornien brennt es in 13 weiteren Staaten, darunter Arizona, Oregon oder auch Alaska. Derzeit werden 93 Grossfeuer in 14 Staaten gezählt, die meisten davon mit 24 in Kalifornien. Viele von ihnen wurden durch Blitzeinschläge ausgelöst. sda