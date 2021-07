Ägypten : 2000 Jahre altes Kriegsschiff in versunkener Stadt gefunden

Ein Team aus ägyptischen und französischen Archäologen und Archäologinnen fand bei einer Unterwasser-Ausgrabung in der versunkenen Stadt Thonis-Herakleion ein 25 Meter langes Kriegsschiff. Ein extrem seltener Fund, so ein Experte.

Thonis-Herakleion war jahrhundertelang der grösste ägyptische Hafen in der antiken Welt.

Archäologen und Archäologinnen haben bei Ausgrabungen in der versunkenen antiken Stadt Thonis-Herakleion in Ägypten die Überreste eines mehr als 2000 Jahre alten Militärschiffes entdeckt. Es handle sich um ein 25 Meter langes Schiff mit Rudern, Mast und Segeln, das im zweiten Jahrhundert vor Christus sank, teilte das ägyptische Antikenministerium am Montag mit.