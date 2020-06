Unbewilligt

2000 Leute demonstrieren in Basel gegen Rassismus

Auf dem Barfüsserplatz in Basel demonstrieren Leute unbewilligt gegen Rassismus. Die Demonstration verläuft friedlich.

Die Demo auf dem Barfüsserplatz zieht an die 2000 Personen an.

Gegen 2000 Menschen haben sich am frühen Samstagnachmittag in Basel zu einer unbewilligten Kundgebung gegen Rassismus versammelt. Die Polizei zeigte Präsenz, verteilte Flugblätter mit den Verhaltensrichtlinien des Bundesrats, griff aber zunächst nicht ein.

Demo schon in Biel

Bereits am Freitag hatten in Biel mehr als 1000 Menschen unter diesem Slogan gegen Rassismus demonstriert. Auch in anderen Schweizer Städten waren am Samstag Kundgebungen geplant.