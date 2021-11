Schweizweit verschiedenste Demos : 2000 Teilnehmende an Churer Corona-Demo

Am Samstag versammelten sich an mehreren Orten in der Schweiz zu Kundgebungen gegen die Corona-Massnahmen.

1 / 2 An der Demonstration in Chur gegen die Corona-Massnahmen nahmen laut Polizei etwa 2000 Personen teil. Stadtpolizei Chur Gemäss der Stadtpolizei Chur verlief die Demonstration friedlich. Stadtpolizei Chur

Darum gehts Schweizweit fanden am Samstag verschiedene Demos statt.

Während in Chur die Leute gegen die Corona-Massnahmen auf die Strasse gingen, versammelten sich in Basel Personen zu einer Kundgebung gegen Faschismus.

Die Stadtpolizei Chur zieht nach der bereits beendeten Demo ein positives Fazit.

Corona-Demonstration in Chur

In Chur versammelten sich am Samstagnachmittag nach Angaben der Stadtpolizei rund 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einer bewilligten Demonstration gegen die Corona-Massnahmen und das Covid-Gesetz. Wie die Polizei in ihrer Mitteilung schreibt, habe sich der Protestmarsch um 14 Uhr von der Turnerwiese aus Richtung Innenstadt in Bewegung gesetzt. Während des Umzugs wurde der Verkehr stellenweise umgeleitet. Im Anschluss an die Demonstration wurden auf der Turnerwiese diverse Ansprachen abgehalten.

Die Stadtpolizei, die durch Einsatzkräfte der Kapo sowie einen privaten Sicherheitsdienst unterstützt wurde, zieht nach der friedlichen Kundgebung ein positives Feedback.

