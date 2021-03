Kassel (D) : 20’000 bei Demo gegen Corona-Auflagen - Festnahmen und Wasserwerfer

Tausende sind am Samstag einem Aufruf gefolgt, in Kassel gegen die staatlichen Massnahmen zu demonstrieren. Die Polizei konnte die Versammlungsauflagen gegen die Masse nicht immer durchsetzen.

Mehr als 20’000 Menschen haben nach Polizeischätzung am Samstag in Kassel gegen die Corona-Eindämmungsmassnahmen demonstriert. Dabei wurden massiv die gerichtlich bestätigten Auflagen der Stadt missachtet, die eigentlich nur 6000 Teilnehmer auf einem Doppelplatz in der Peripherie zugelassen hatte. Viele Teilnehmer hielten sich nicht an die Auflage, Mund- und Nasenschutz zu tragen. Während eines illegalen Demonstrationszuges durch die Innenstadt kam es am Mittag zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit Gegendemonstranten und mit der Polizei.