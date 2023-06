Betrug bei My First Plant? Geschäftsführer in Zug untergetaucht

Die Investoren der My First Plant GmbH warten seit Monaten vergebens auf ihr versprochenes Geld. Es sind bis zu 20’000 Personen betroffen, darunter auch mehrere Schweizer und Schweizerinnen.

Investoren von My First Plant GmbH, einem Unternehmen, das einfaches Geld durch Investitionen in Hanfpflanzen verspricht, warten seit Monaten auf ihr Geld. Der Geschäftsführer der Firma wird in Österreich strafrechtlich verfolgt. Nun besteht Verdacht, dass er im Kanton Zug untergetaucht ist, wie «Zentralplus» berichtet.