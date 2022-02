Line-up 2022 und Tickets sind da - «20’000 Leute am Tag – Gurtenfestival, wie mans kennt»

Die Organisatorinnen und Organisatoren des Openairs haben am Mittwoch ihr 2022er Line-up bekanntgegeben. Auf den folgenden Slides siehst du die zehn grössten angekündigten Acts.

Also nur etwas mehr als die Hälfte der wohl teuersten Pizza Zürichs .

Black Eyed Peas, Megan Thee Stallion, Erykah Badu, Seeed und The Chemical Brothers headlinen die 2022er Ausgabe des Openairs auf dem Berner Hausberg.

Das Line-up des vom 13. bis am 16. Juli stattfindenden Gurtenfestival ist da.

Die Macherinnen und Macher des Gurtenfestival haben ihr 2022er Programm bekanntgegeben und den Ticketvorverkauf gestartet. «Nach fast drei Jahren nur schon ein Line-up ankündigen zu können, ist bereits ein Highlight», sagt Sprecherin Lena Fischer zu 20 Minuten, «zusammen mit den Lockerungen, die der Bundesrat in Aussicht stellt, fühlt es sich gerade sehr nach Aufbruchstimmung an.»

Vom Mittwoch, 13. Juli, bis am Samstag, 16. Juli, donnern unter anderem US-Rap-Durchstarterin Megan Thee Stallion, die Berliner Dancehall-Mönche Seeed, die amerikanische Soul-Queen Erykah Badu, die Big-Beat-Legenden The Chemical Brothers aus Manchester und die Hip-Hop-gone-EDM-Pumpfäuste Black Eyed Peas aus Los Angeles von den Bühnen des Berner Hausbergs.

20’000 Fans singen mit Patent Ochsner «W. Nuss vo Bümpliz» am Gurtenfestival 2019.

«Mehr Desinfektionsmittel», sonst soll alles beim Alten bleiben

Mit Seeed, The Chemical Brothers und Black Eyed Peas sind gleich drei der Headliner dabei, die schon für 2020 angekündigt waren, als viele von uns noch hofften, Covid würde sich ähnlich so schnell verziehen, wie es aufgetaucht war. Der Rest des Line-ups ist ebenfalls gespickt mit Acts, die bereits im vorletzten Sommer auf dem Gurten hätten auftreten sollen.

Auch sonst halten es die Veranstaltenden wie gehabt. «Wir planen nichts komplett Neues», so Fischer, «vier Bühnen, drei Dance-Tents, 20’000 Leute pro Tag – Gurten, wie mans kennt.» Jedoch mit «mehr Desinfektionsmittel auf Platz» und zusätzlicher Zertifikatskontrolle wie bei anderen 3G-Openair-Grossveranstaltungen – ausser natürlich, die Bestimmungen ändern sich bis Mitte Juli, wonach es aktuell tatsächlich aussieht .

Mittwoch, 13. Juli

Black Eyed Peas , Kraftklub, Jack Harlow, Zoe Wees, Kevin Morby, Yīn Yīn, Pablo Nouvelle, Ilira, King Pepe & the Queens, M’Ghadi

Donnerstag, 14. Juli

Freitag, 15. Juli

Seeed , Anitta, Polo & Pan, Ibeyi, Juju, Balthazar, Steff La Cheffe, Jeans for Jesus, Nu Genea (mit Liveband), Danitsa, Dino Brandão, Kings Elliot, Tshanda

Samstag, 16. Juli

The Chemical Brothers, Turnstile, Sophie Hunger & Bonaparte, Shouse, Chlyklass, Stereo Luchs, Los Bitchos, Ayra Starr, Sirens of Lesbos, Joya Marleen, Prix Garantie, The Wise Fools