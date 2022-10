Frankfurt : 20’000 Menschen wegen grosser Weltkriegsbombe evakuiert

In Frankfurt ist eine etwa 500 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Aufgrund der Bauart und des Zustandes des Blindgängers könnten die Massnahmen des hessischen Kampfmittelräumdienstes dieses Mal länger dauern, teilte die Feuerwehr am Montag auf ihrer Webseite mit. Es sei geplant, den Sprengstoff am Mittwoch zu entschärfen, erklärte die Feuerwehr, doch erst aufwändige Vorarbeiten am Mittwoch würden zeigen, wie die Bombe unschädlich gemacht werden könne.