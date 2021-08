Roland Klein klärt auf - 200’000 Franken für Murat Yakin?

Mit diesen Worten stellte sich Murat Yakin als Schweizer Nati-Coach vor. SFV

«Er schaute mit mir das Cupspiel gegen Binningen an, am Samstag war er beim 125-Jahr-Jubiläum. Es war also gar nicht so, dass er schon weg war.» Das sagt Roland Klein, Präsident des FC Schaffhausen, zu 20 Minuten.

Von wem er redet? Vom neuen Nati-Coach Murat Yakin. Bevor dieser die Nachfolge Vladimir Petkovics antrat, amtete der 46-Jährige seit Anfang Juli 2019 bei Schaffhausen in der Challenge League. In dieser Woche sehe es schon ganz anders aus, so Klein weiter. «Muri ist nicht mehr im Training und das spüren wir schon. Er hinterlässt eine riesige Lücke. Es wird aber weitergehen. Es ist ja nicht das erste Mal, dass ein Trainer den FCS verlässt.» Dann lacht Klein.

Der Präsident und Besitzer ist gut drauf, als ihn 20 Minuten am Telefon erreicht. Seine gute Laune? Irgendwie verständlich. Im Cup gewannen die Schaffhauser problemlos 7:0. «Man kann den Jungs nur ein grosses Kompliment aussprechen», so Kleins Kommentar zum Triumph. Auch das Jubiläum mit Gästen wie Kevin Kuranyi oder Giorgio Contini sei super gewesen.

«Ich war nicht erstaunt, dass der SFV Yakin wollte»

Über die Zukunft des Vereins macht sich der FCS-Präsident keine grossen Sorgen. Auch ist er dem Schweizerischen Fussballverband nicht böse, dass dieser ihm den Coach wegnahm. «Der Verband rief, Schaffhausen antwortete», so Klein. Der SFV habe sich überhaupt sehr korrekt verhalten. «Der Verband kam erst auf mich zu und orientierte mich, dass Murat in der engeren Auswahl sei. Ich war nicht erstaunt, dass der SFV Yakin wollte. Für mich ist er die beste Lösung für den Job. Ich sagte auch sofort, dass ich ihn bedingungslos gehen lasse und ich keine Forderungen stelle», erzählt er und ergänzt dann: «Wir sind doch alle dafür da, dass es dem Schweizer Fussball und damit der Nati gut geht.»

Berichte, die besagten, dass der FCS 200’000 Franken für Yakin erhielt, weist Klein vehement zurück. Er stellt gegenüber 20 Minuten klar: «Das stimmt nicht! Mehr werde ich dazu auch nicht sagen. Ich stellte, wie gesagt, keine Forderungen an den Verband und liess ihn bedingungslos gehen.»

Wer Nachfolger von Murat Yakin beim Schaffhausen wird, ist noch nicht klar. Zuletzt gab es Gerüchte, dass Hakan Yakin die Nachfolge antreten wird. Doch dem Bruder des Nati-Coachs fehlen wichtige Unterlagen, so hat er noch nicht die Uefa-pro-Lizenz, die ein Trainer in der Challenge League haben muss. Klein sagt: «Hakan wird noch bis zum 1. September als Chefcoach arbeiten, dann werden wir eine neue Lösung präsentieren.» Er habe sich zwar erkundigt, ob es möglich sei, eine Ausnahmebewilligung einzuholen, doch sich dann dagegen entschieden. «Hakan ist aber ein sehr wichtiges Mitglied im Staff und er wird noch lange bei uns bleiben. Wir brauchen ihn!»

Sozialarbeit in Schaffhausen?

Damit ist eigentlich alles gesagt. Zumindest für den Moment. Wobei – da war ja noch was. Bei der Präsentation zum Nati-Coach meinte Murat Yakin: «Man könnte sagen, dass ich in Schaffhausen Sozialarbeit geleistet habe.» Angesprochen auf diesen Satz lacht Klein. Der FCS-Präsident sagt: «Sozialarbeit klingt nach einem Hilfswerk. Das ist der FC Schaffhausen schon nicht. Es stimmt, dass Muri sehr vieles für den Verein gemacht hat.» Er sei nicht nur Headcoach gewesen, er habe in allen Bereichen mitgeholfen. «Er meinte vermutlich das mit der Sozialarbeit.»