Ein 61-jähriger Autofahrer war am Freitag kurz vor 12 Uhr auf der Frauenfelderstrasse von Steckborn TG in Richtung Hörhausen unterwegs. In einer Rechtskurve kam es zu einer seitlichen Frontalkollision mit einem Auto eines 23-Jährigen, wie die Kantonspolizei Thurgau am Freitagnachmittag mitteilte. Die beiden Lenker blieben unverletzt, der Sachschaden ist jedoch enorm – er beträgt rund 200'000 Franken. Zwecks Spurensicherung wurde der kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau beigezogen.