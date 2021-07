Ausschreitungen in Frankreich : 200’000 Franzosen wehren sich gegen Gesundheitspass und Impfpflicht

In gut einer Woche sollen die Franzosen nur noch ins Restaurant dürfen, die geimpft, genesen oder negativ getestet sind. Die Mehrheit ist für diesen Schritt. Doch 204’000 Menschen protestierten am Samstag dagegen.

In Paris kam es am 31. Juli 2021 zu zahlreichen Demonstrationen. Die Menschen protestieren gegen den Corona-Pass und geraten mit der Polizei aneinander.

In ganz Frankreich sind erneut Zehntausende gegen den von der Regierung geplanten Corona-Pass auf die Strasse gegangen. Landesweit waren es am Samstag etwa 204’000 Menschen. Die offenbar grösste Demonstration gab es vor dem «Moulin Rouge» im Norden von Paris statt. Einige Demonstranten bewarfen die Polizei mit Gegenständen. Die Beamten reagierten mit Tränengas und schlugen gelegentlich auch mit Fäusten zu. Ein Demonstrant blutete am Kopf. Medien berichteten von drei verletzen Polizisten. An der Bastille setzte die Polizei einen Wasserwerfer ein.