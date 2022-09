Liverpool : 200’000 Pfund Belohnung für Hinweise zum Mord an Olivia (9) ausgesetzt

Am 22. August wurde die neun Jahre alte Olivia Pratt-Korbel getötet, als ein Verbrecher einen Mann in ein Privathaus verfolgte und sie dabei erschoss.

Nach dem gewaltsamen Tod eines neunjährigen Mädchens in England, das durch ein Projektil aus einem Revolver starb, soll eine ausgelobte Rekordbelohnung von 200’000 Pfund (218’000 Franken) bei der Suche nach dem Täter helfen. «Dieser Fall ist unglaublich schockierend, nicht nur für diejenigen, die direkt betroffen sind, sondern auch für die Stadt Liverpool und das ganze Land», sagte Michael Ashcroft, der Gründer der Organisation Crimestoppers, die sich für Verbrechensopfer einsetzt, am Mittwoch.

Die Polizei gab zudem Details zu den verwendeten Waffen bekannt, wie BBC berichtet. So ist nun klar, dass Olivia von einem Geschoss Kaliber .38 aus einem Revolver getötet wurde. Der Täter besass aber auch eine 9mm-Glock-Pistole, die am selben Abend eingesetzt wurde. Die Waffe war zudem bereits in zwei früheren Schiessereien im Januar 2020 sowie am 8. August dieses Jahres verwendet worden.

Polizei geht von Bandenmord aus

Olivia war am 22. August erschossen worden, als ein Mann vor einem Schützen in das Haus des Mädchens flüchtete. Der Verfolger feuerte durch die halb geöffnete Tür, verletzte die Mutter der Neunjährigen am Handgelenk und traf Olivia tödlich in die Brust. Auch ihre Mutter wurde durch ein Projektil in die Hand getroffen, als sie versuchte, die Tür vor dem Angreifer zu schliessen. Der Verfolgte wurde schwer verletzt. Er ist ausser Lebensgefahr, aber wird weiter in einem Krankenhaus behandelt. Anschliessend soll der verurteilte Einbrecher wegen Verstosses gegen seine Haftauflagen hinter Gitter.