Hündin «Suzi» wurde vor sieben Jahren geklaut und jetzt wieder gefunden

1 / 3 Suzis Familie ist überglücklich, als sie die Hündin endlich wiedersehen. Facebook TierQuarTier Wien 2015 wurde sie vor einem Laden geklaut und dieses Jahr ins Tierheim gebracht. Facebook TierQuarTier Wien Das Tierheim machte diesen Post auf Facebook, um Suzi an ein neues Zuhause zu vermitteln. Facebook TierQuarTier Wien

Darum gehts 2015 war Suzi vor einem Laden angebunden und wurde von gestohlen.

Jahrelang suchte die Familie erfolglos. Nun wurde Suzi in einem Tierheim abgegeben.

Eine Userin erinnerte sich an einen Artikel über Suzis verschwinden, worauf das Tierheim ihre Besitzer finden konnte.

2015 war eine Familie mit ihrem Hund Suzi in Wien. Als ihre Besitzerin Olgica kurz in einen Laden geht, bindet sie Suzi davor an – als sie zurückkommt, ist ihr Hund weg. Überwachungskamera-Aufnahmen zeigen, dass die Hündin geklaut wurde und obwohl die Familie die Polizei und Medien informierte, konnten sie Suzi nicht mehr finden. Sieben Jahre später taucht sie wieder auf und kann zu ihrer Familie zurück, dank einer Frau, die sich an einen Zeitungsartikel von 2015 erinnerte.

«Mitte November dieses Jahres kam eine kleine, schwarze Hundeseniorin ins TierQuarTier. Routinemässig wurde die Hündin auf einen Chip sowie eine potenzielle Registrierung überprüft. Dabei wurde ersichtlich, dass die Fellnase gechippt ist und den Namen „Suzi“ trägt», schreibt das Tierheim auf Facebook. Die Besitzer seien auf dem Chip allerdings nicht ersichtlich gewesen.

Hast du ein Haustier? Ja, sogar mehrere. Ja, ich habe ein Haustier. Nein, ich habe kein Haustier. Ich habe noch kein Haustier, möchte mir aber eins zu tun. Ich möchte nur die Antworten sehen.

Facebook-Userin erinnerte sich an einen Zeitungsartikel über Suzi

Auf Facebook machte das Tierheim einen Post zu Suzi, um ihr ein neues Zuhause zu suchen. Darunter kommentierte eine Userin: «Kann es die Suzi sein, die 2015 vor einem Supermarkt in Wien gestohlen wurde? Ist sie gechipt?» Hinzu fügt sie ein Bild des Zeitungsartikels, in dem die Chipnummer steht. Das Tierheim überprüfte den Hinweis genauer und konnte so Suzis Besitzer ausfindig machen.

1 / 1 Das Wiedersehen ist dem guten Gedächtnis dieser Facebook-Userin zu verdanken. Facebook TierQuarTier Wien

«Wenige Tage später konnte die überglückliche Familie ihre so lang vermisste Suzi in die Arme schliessen.» Selbst nach all der Zeit habe die Familie nie die Hoffnung aufgegeben und sei weiter jedem Hinweis auf Suzi nachgegangen. Als sie davon erfuhren, reisten Olgica und ihr Mann aus Nürnberg an und ihre Tochter flog sogar von Madrid, wo sie gerade ein Austauschsemester absolvierte, nach Wien.

Das Wiedersehen sei sehr emotional und ergreifend gewesen. «Trotz all der Trauer über die verlorenen Jahre überwiegt bei der Familie die Freude auf die Zukunft. Es ist ein wahres Wunder, gerade vor Weihnachten, das uns allen zeigt: Die Hoffnung sollte man nie aufgeben!»