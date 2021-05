UN-Studie : 2016 starben 745’000 Menschen an Überarbeitung

Wer mehr als 55 Stunden pro Woche arbeitet, bei dem steigt das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen. Mit fatalen Folgen.

Lange Arbeitszeiten kosten einer UN-Studie zufolge jährlich Hunderttausende Menschenleben. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) gehen davon aus, dass im Jahr 2016 weltweit rund 398 000 Menschen an Schlaganfällen und etwa 347 000 an koronarer Herzerkrankung starben, weil sie 55 Wochenstunden oder mehr gearbeitet hatten. Die Genfer UN-Behörden veröffentlichten am Montag erstmals globale Schätzungen zu diesem Problem.