American Football : 2019 lehnte sie ab – Rihanna macht die Halbzeitshow beim Superbowl

Diese findet am 12. Februar 2023 statt.

Rihanna wird 2023 einen grossen Auftritt am Superbowl darbieten.

Rihanna soll es Superstars wie Madonna, Lady Gaga, Beyoncé, Justin Timberlake und Prince nachmachen: Die 34-jährige Sängerin aus Barbados ist beim kommenden Superbowl LVII in der NFL Star der Halbzeitshow. Das teilte die National Football League am Sonntag mit. Das NFL-Endspiel ist für den 12. Februar 2023 in Glendale im US-Bundesstaat Arizona geplant.