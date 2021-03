Der Bund erfasst neu auch betrügerische Machenschaften im digitalen Raum in der polizeilichen Kriminalstatistik.

Letztes Jahr gab es in der Schweiz zudem über 30’000 Einbruch- und Einschleichdiebstähle.

Die Polizei hat im Jahr 2020 24’398 Straftaten mit einer digitalen Komponente registriert. Gemäss den ersten Ergebnissen der Polizeilichen Kriminalstatistik des Bundesamtes für Statistik betraf die grosse Mehrheit Cyberbetrug (16’395 Straftaten). Dazu zählen unter anderem betrügerische Machenschaften in Zusammenhang mit Onlineshops, Immobilienanzeigen oder Vortäuschen einer Liebesbeziehung. Im gleichen Jahr wurden 32’819 Einbruch- und Einschleichdiebstähle gezählt.

In der neuen Kriminalstatistik werden erstmals Straftaten mit einer digitalen Komponente veröffentlicht. Sie umfassen sämtliche Straftaten, die im digitalen Raum begangen werden, also in den Telekommunikationsnetzen und insbesondere im Internet.