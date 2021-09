Bis zu 2,5 Jahre weniger : 2020 sank die Lebenserwartung in den meisten Industrienationen wegen Corona stark

In einigen Ländern wurden Zahlen erreicht wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. In den USA war der Rückgang besonders stark, und Männer hat es mehr getroffen als Frauen.

Im Zuge der Corona-Pandemie ist die Lebenserwartung in vielen Ländern einer Studie zufolge so stark gesunken wie seit dem Zweiten Weltkrieg in Westeuropa nicht mehr. In einigen Ländern sei der Fortschritt der vergangenen Jahre in kurzer Zeit zunichtegemacht worden, berichten Forscherinnnen und Forscher des Leverhulme Centre for Demographic Science an der Universität Oxford im «International Journal of Epidemiology». Bei Männern war der Rückgang demnach grösser als bei Frauen.