Pandemie : 2021 beginnt in den USA mit traurigem Corona-Rekord

Die USA mussten seit Ausbruch der Pandemie knapp 350’000 Tote und über 20 Millionen Corona-Infektionen verzeichnen.

In den letzten Wochen sind die Zahlen wegen Familienfeiern wie Thanksgiving drastisch gestiegen: Eine Frau unterwegs in New York. (9. Dezember 2020)

Die USA haben am ersten Tag des neuen Jahres die Schwelle von 20 Millionen Corona-Infektionen überschritten. Die Zahl der Todesfälle infolge einer Corona-Infektion stieg am Freitag gleichzeitig nach Angaben der Johns Hopkins-Universität am Freitag auf 346’408. Damit sind die USA mit Abstand das Land mit den meisten Corona-Infektionen und Todesfälle weltweit.

Die Zahl der Neuinfektionen hat sich in den USA in den vergangenen Wochen rasant beschleunigt, was unter anderem auf die Familienfeiern und Reisen zu Thanksgiving Ende November sowie die Weihnachtsfeierlichkeiten zurückgeführt wird. Während das Land erst am 9. November die Schwelle von zehn Millionen Infektionen überschritten hatte, wurde die 20-Millionen-Marke nun nur wenige Wochen später gerissen.